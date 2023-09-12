"تعليم دمياط" يبحث الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد

عقد عبد العليم جمعة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع موجهي عموم المواد الدراسية لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد، بحضور إيناس عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وا. زهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام.

وفي بداية الاجتماع، أكد "وكيل المديرية" علي تنفيذ توجيهات ا.د منال عوض محافظ دمياط والمهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن الاستعدادات الجادة لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي بالإضافة إلى المتابعة الدورية والمستمرة على المنشآت التعليمية لتقييم كافة جوانب العملية التعليمية وتدعيم الإيجابيات والوقوف علي السلبيات ومعالجتها.

ووجه برصد و تحديد كافة المشكلات التي تواجه مسار العمل في المدارس وحلها فوراً، مؤكدا على موجهى عموم المديرية بإعداد خطط متابعة أسبوعية لكافة المدارس للاطمئنان المستمر علي حسن سير العمل وانضباطه.

وأكد "جمعة" على الانتهاء من حصر موقف العجز والزيادة للمعلمين وتسليمه يوم الثلاثاء المقبل لإصدار النشرات الخاصة بالنقل والندب.

وشدد بالعمل على تلبية رغبات السادة المعلمين وفق اللوائح المنظمة للعمل ومراعاة الحالات الاستثنائية وتوفير المناخ الملائم لهم لبدء عام دراسي جديد.

وأشار "وكيل المديرية" لتفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس، لجذب الطلاب، وزيادة وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم، والعمل على بحث مشكلات العملية التعليمية، موصيا بالعمل بروح الفريق ونقل الخبرات فيما بينهم، متمنيا للجميع عام دراسي موفق.