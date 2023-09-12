محافظ القاهرة يشهد تدشين مبادرة "مدرستى سعادتى" لتوزيع نصف مليون شنطة

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تدشين مبادرة " مدرستى سعادتى" التى تستهدف توزيع نصف مليون شنطة مدرسية على أبناء أسر تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية بأحياء العاصمة .

وبدأ محافظ القاهرة فاعليات المبادرة بأحياء المنطقة الشرقية من مجمع إعلام مدينة السلام بحى السلام أول.

وأكد محافظ القاهرة، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجا ساهمت بشكل كبير فى تغيير شكل الحياة إلي الأفضل خاصة وأنها تقدم الخدمات لأكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية .

وثمن اللواء خالد عبد العال دور الجمعيات الاهلية النشطة فى تحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية .

وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة ستقوم بدفع المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين.

وعلى هامش الحفل افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرض الأسر المنتجة لأحياء المنطقة الشرقية الذى تقيمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية ومنصة أيادى مصر .

وأشاد محافظ القاهرة بجودة المنتجات المعروضة ووجه بالتوسع فى إقامة هذه المعارض حيث تضمن المعرض منتجات متنوعة تشمل المنتجات الجلدية والمفروشات والإكسسوارات والمواد الغذائية .

وتواجد خلال الحفل مسئولى منصة أيادى مصر التابعة لوزارة التنمية المحلية للقيام بتصوير المنتجات لوضعها على المنصة للترويج لها فى الداخل والخارج، كما تفقد محافظ القاهرة معرضًا للكتب أقامته الهيئة العامة للاستعلامات .

شهد الحفل أحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، واللواء إيهاب زهنى رئيس حى السلام أول، و د. أحمد يحيى رئيس قطاع الاعلام بالهيئة العامة للاستعلامات وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ .