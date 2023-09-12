2195 جنيها للجرام.. تراجع الطلب الموسمي على الذهب في مصر يساهم في انخفاض الأسعار

شهدت أسعار الذهب في مصر يوم أمس تحركات ضعيفة مستمرة منذ فترة في الأسواق، وذلك في ظل توازن بين العرض والطلب في الأسواق بالإضافة إلى استقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازية الأمر الذي دفع الأسعار إلى تحركات عرضية في نطاقات ضيقة للغاية.

اليوم افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً الجلسة عند المستوى 2195 جنيه للجرام دون تغير عن سعر اغلاق الامس حيث تستمر الأسعار في تحركاتها الضعيفة، بينما سجل الجنيه الذهب اليوم 17560 جنيه.

وكشف تقرير جولد بيليون ،ان لأسواق المحلية تشهد توازن مؤخراً بين العرض والطلب، وذلك بسبب تراجع الطلب الموسمي على الذهب خلال هذه الفترة الأمر الذي جعله يتوازن مع المعروض بشكل مناسب، خاصة في ظل غياب العوامل التي تدفع الأسواق إلى التحرك بشكل كبير،

الحذر والترقب هو السمة الأساسية في الأسواق المحلية حالية في ظل انتظار ما سيقدم عليه البنك المركزي بشأن سعر صرف الجنيه، وهل سيتم الاستجابة بتعويم أو حدوث مرونة في سعر الصرف لتلبية طلبات صندوق النقد الدولي أم سيتم تأجيل هذا الأمر.

الجدير بالذكر أن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي بأن الصندوق مستمر في التعاون مع الحكومة المصرية وتقديم المشورة بشأن السياسات، وأشار أنه سيتم الإعلان في الوقت المناسب عن مستجدات الوضع مع الحكومة المصرية وموعد اجراء مراجعات الصندوق.

اقترب شهر سبتمبر من الانتصاف وكانت التوقعات تشير إلى حدوث مراجعة صندوق النقد الدولي منتصف هذا الشهر، وحتى الآن لم تصدر تصريحات رسمية بشأن هذا الأمر وهو ما قد يدفع الأسواق إلى المزيد من الهدوء وبالتالي يميل السعر أكثر إلى الانخفاض.

سعر الذهب يتداول عند المستوى 2195 جنيه للجرام وهو يعد من مناطق مستوى الدعم 2200 جنيه للجرام، لذا فكسر هذه المنطق قد يزيد من ضغط البيع على أسعار الذهب خاصة بسبب إقبال المواطنين على البيع عند انخفاض الأسعار.

من جهة أخرى كان قد أعلن مجلس الذهب العالمي بيانات تفيد ارتفاع احتياطي مصر من الذهب منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية مايو الماضي بمقدار 0.2 طن من الذهب، ليصل إجمالي احتياطي مصر من الذهب عند 125.9 طن تقريباً.

احتياطي مصر من الذهب يمثل 24.4% من مجمل الاحتياطات، وجاءت الزيادات في الاحتياطي خلال شهر مارس 2023 بمقدار 0.1 طن من الذهب وبمقدار 0.1 طن في شهر مايو 2023. يأتي هذا بعد ارتفاع احتياطي مصر من الذهب بمقدار 44.7 طن من الذهب خلال عام 2022.

سجلت مصر المركز الـ 32 على مستوى دول العالم من حيث حجم احتياطات الذهب، واستقرت عند المركز الخامس عربياً بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر والعراق.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

عادت أسعار الذهب إلى التراجع اليوم بعد أن اصطدمت يوم أمس مع مستوى المقاومة 1930 دولار للأونصة الذي قد يتطلب المزيد من الزخم الإيجابي حتى يتم اختراقه كونه سيدفع الذهب إلى المستوى 1950 دولار للأونصة.

والآن انحصرت التداولات فوق مستوى الدعم الثانوي عند 1915 دولار للأونصة في انتظار حافز جديد في الأسواق قد يحدث مع صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم غد الأربعاء.

في المقابل نجد أن منطقة المستوى 1910 دولار للأونصة أصبحت تمثل الحد السفلي للتداولات في هذه المنطقة وكسرها يدفع السعر إلى المستوى النفسي 1900 بزخم سلبي كافي لكسر المستوى.

وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً فقد انخفض السعر تحت المستوى 2200 جنيه للجرام ليتداول عند 2195 جنيه للجرام الذي يعد ضمن منطقة الدعم، ويظل الترقب الآن لكسر هذا المستوى مع وضوح ميل السعر إلى الهبوط أكثر من الارتفاع.

الأسواق في انتظار الحافز المناسب ليزيد من زخم تحركات الذهب التي تشهد ضعف في الزخم خلال الفترة الأخيرة. وفي حالة كسر المستوى 2200 جنيه للجرام متوقع أن يتزايد زخم البيع بشكل كبير ويفتح الباب لمزيد من الهبوط واستهداف منطقة 2150 – 2155 جنيه للجرام، ومن بعدها 2130 جنيه للجرام.