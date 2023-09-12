توجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم للأشقاء في ليبيا والمغرب| فيديو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب.

كما تقدم بخالص العزاء للأشقاء فى ليبيا فى ضحايا العاصفة التى ضربت البلاد، مؤكدًا تضامن مصر حكومة وشعبًا مع أشقائنا فى مصابهم الأليم.

وأعرب الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معًا.

وكانت مصر قد أعربت في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص التعازي والتضامن مع ليبيا، إثر العاصفة «دانيال» والتى أسفرت سيول ضربت البلاد مؤخرا، ونتج عنها سقوط آلاف الضحايا والمصابين.