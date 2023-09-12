ads
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

توجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم للأشقاء في ليبيا والمغرب| فيديو

إعصار دانيال في ليبيا
إعصار دانيال في ليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب.

كما تقدم بخالص العزاء للأشقاء فى ليبيا فى ضحايا العاصفة التى ضربت البلاد، مؤكدًا تضامن مصر حكومة وشعبًا مع أشقائنا فى مصابهم الأليم.

وأعرب الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معًا.

وكانت مصر قد أعربت في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص التعازي والتضامن مع ليبيا، إثر العاصفة «دانيال» والتى أسفرت سيول ضربت البلاد مؤخرا، ونتج عنها سقوط آلاف الضحايا والمصابين.

الضحايا والمصابين العاصفة دانيال خالص التعازي
ads