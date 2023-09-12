برلماني: نتعاون مع الهجرة لدعم مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني

قال النائب أحمد فتحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة "YLF"، أننا حريصون على البحث ودعم الشباب من ذوي المهارات، وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيرا إلى أننا نحرص على تدريب وتأهيل الشباب، متابعاً أن هناك اهتمام بالاتحادات الطلابية وطلاب الجامعات أيضا، مشيرا الي توفير مركز للتقييم وانتقاء العناصر المتميزة ودعمهم بمختلف المهارات لتأهيلهم للقيادة، وتم مقابلة الطلاب من نحو 108 جامعة ومعهد، والتمكين السياسي للشباب، بلقاء أعضاء اتحادات الطلاب في هذه المؤسسات.

وأشاد رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة "YLF" خلال لقائه بوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، بجهود مركز شباب الدارسين بالخارج التابع لوزارة الهجرة "ميدسي" وما يتم من ربط لشباب المصريين بالخارج بالوطن، والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم، مضيفا أن هناك حرص على الانتقاء وفقا لمهارات الشباب، ودعم خبراتهم، مشيرا إلى أن هناك لجان في اتحاد الطلاب معنية بمواجهة الهجرة غير الشرعية ويمكن الاستفادة منهم في توعية الشباب.

وتضمن اللقاء استعراضاً لعدد من البرامج التي تقدمها مؤسسة شباب القادة للشباب، والتدريبات المختلفة لدعم الشباب في المدارس و الجامعات بمشاركة وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

كما تم تقديم عرض عن برنامج الأنشطة الطلابية Leaders league وهي أول مسابقة لدعم الأنشطة الطلابية في مصر في ستة مجالات رئيسية: الصحة العامة، التصنيع والتصميم ،التكنولوجيا والابتكار، التنمية البشرية والمجتمعية، البيئة والتكنولوجيا الخضراء و نماذج المحاكاة من خلال تقديم التدريب، تقديم الدعم المادى وتسليط الضوء الإعلامي على مشروعاتهم مع ربط الشباب بالقطاعات الحكومية والقطاع الخاص، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة 2030. وكذا برنامج She leads، المعني بدعم تمكين الطالبات من التعليم الفني في مصر و خلق جيل من رائدات الأعمال في مختلف قطاعات التعليم الفنى، والذي بدأ منذ 2019، بدراسة سوق العمل ودعم الطالبات لتأسيس شركاتهم و تحقيق ربح مادى ثابت.

وحضر اللقاء من مؤسسة شباب القادة النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب ورئيس مجلس الأمناء لمؤسسة شباب القادة، وأسامة هشام نائب المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتورة صفاء حسني مديرة برنامج "هي تقود"، وأحمد حسام مدير برامج الأنشطة الطلابية بالمؤسسة.