الاتحاد الألماني يجد بديل هانز فليك

كشفت بعض التقارير الالمانية، ان الاتحاد الالمانى لكرة القدم وجد البديل لهانز فليك، الذى تم اقالته بسبب سوء النتائج فى الفترة الأخيرة مع المانشيفت.

يسعى الاتحاد الألماني لكرة القدم، لحسم ملف المدير الفني الجديد للمانشافت في أقرب وقت ممكن، بعد فشله فى تحقيق النتائج المنشودة في عهد فليك، إذ تعرض للخسارة في آخر 3 مباريات، آخرها الهزيمة باربعة اهداف لهدف على يد اليابان وديًا.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" والعديد من وسائل الإعلام الألمانية، فإنَّ جوليان ناجلسمان، يعد هو المرشح الأول لتولي المهمة بالنسبة لمسؤولي الاتحاد في ظل عدم شغله أي منصب حاليًا بعد إقالته من تدريب بايرن ميونخ.

ورغم ذلك، أفادت بأنَّ الاتحاد الألماني لم يجرِ أي تواصل حتى الآن مع ناجلسمان، أو بايرن ميونخ، في ظل عدم فسخ عقده الممتد حتى صيف 2026 حتى الآن.

وطالب العديد من المدربين الألمان السابقين، بأن يكون المدير الفني للمنتخب خلال الفترة المقبلة، صحاب خبرة، حيث قال بيرتي فوجتس، إن يورجن كلوب، أو يورجن كلينسمان، مناسبين للمانشافت، فيما قال فيليكس ماجات، إنه يرى في نفسه القدرة على إعادة الثقة للفريق.

يذكر أن ألمانيا تستضيف بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، الصيف المقبل.