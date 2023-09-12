موعد مباراة مصر وتونس الودية والقناة الناقلة

انهي منتخب مصر بقيادة البرتغالى روي فيتوريا استعداداته لخوض مباراة مهمة أمام منتخب تونس وديًا ولكن بصبغة رسمية، على هامش استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2023.

وحقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا على نظيره الإثيوبي بهدف دون رد، سجله مصطفى فتحي فى الدقيقة 37 من زمن المباراة التي جمعت المنتخبين باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ويتواجد المنتخب التونسي فى المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة، إذ فاز في 4 مواجهات، وتعادل في واحدة، وخسر في واحدة أخرى.

وحسم منتخبا مصر وتونس التأهل رسميًا إلى كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل 2024 بكوت ديفوار.



وتقام مباراة منتخب مصر الوطني الودية أمام تونس فى الثامنة مساء غد، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس بشكل حصرى مباراة منتخب مصر وتونس، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات المنتخب الوطني الودية.

وأعلن فيتوريا قائمة تضم 26 لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر في الفترة من 4 حتى 12 من الشهر الجارى هم: في حراسة المرمي: محمد الشناوي ، محمد صبحي ، محمد أبو جبل، خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.