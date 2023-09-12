الزمالك يحيي الذكرى الثالثة لرحيل عزمي مجاهد

أحيى الحساب الرسمي لنادي الزمالك، الذكرى الثالثة، لوفاة عزمي مجاهد، نجم فريق الطائرة السابق بالنادي.

وكتب الزمالك، عبر حساباته الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي: «يوافق اليوم ذكرى وفاة الكابتن "عزمي مجاهد" أحد أبرز نجوم الزمالك في الكرة الطائرة وعضو مجلس الإدارة السابق.. رحم الله الكابتن عزمي.. ستظل ذكراه في قلوبنا».

ورحل عزمي مجاهد، عن عالمنا، 12 سبتمبر 2020 متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وعلى صعيد آخر، يختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، معسكره المغلق، اليوم الثلاثاء، قبل السفر إلى تنزانيا غدًا لمواجهة بطل جيبوتي في الكونفيدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.