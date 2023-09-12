صحة المنوفية: مرور مفاجئ على مستشفى منوف العام ومستشفى الصدر

أجرى الدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة العلاجي والطوارئ بمديرية الصحة بالمنوفية، مرورا على مستشفيات منوف العام وصدر منوف، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بضرورة المتابعة الدورية للمستشفيات للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وفي إطار متابعة الإستعداد للظروف المناخية الطارئة.

قام بالمرور مع مدير عام الطب العلاجي كل من الدكتور هيثم سلامة مسئول قسم الأشعة بالمديرية والمكتب الفني بإدارة الطب العلاجي، والدكتور أحمد عرفة مسئول العناية المركزة بالطب العلاجي ، وكان في إستقبالهم الدكتور حاتم طاحون مدير مستشفى منوف العام ، وتم المرور علي أقسام الإستقبال والعناية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية والأشعة وتم الوقوف علي الإستعدادات الخاصة بأقسام الطوارئ والعناية والحضانات وجاهزيتها للوضع الطارئ الحالي نظراً للتغيرات المناخية، وتم التأكد من وجود كامل الأطقم الطبية في أماكنها وكذلك توافر المستلزمات الطبية وعدم وجود نواقص وكذلك توفر جميع الأدوية الطارئة وتم تلافي الكثير من الملاحظات أثناء المرور.