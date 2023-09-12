اليوم.. الزمالك يختتم المعسكر المغلق قبل السفر إلى تنزانيا غدًا الأربعاء

يختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، معسكره المغلق، اليوم الثلاثاء، قبل السفر إلى تنزانيا غدًا الأربعاء؛ لمواجهة بطل جيبوتي في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خاضي وديتين خلال المعسكر المغلق، وفاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد، وخسر بالنتيجة ذاتها أمام سيراميكا كليوباترا، أمس الاثنين.