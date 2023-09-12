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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. الزمالك يختتم المعسكر المغلق قبل السفر إلى تنزانيا غدًا الأربعاء

مران الزمالك
مران الزمالك
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يختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، معسكره المغلق، اليوم الثلاثاء، قبل السفر إلى تنزانيا غدًا الأربعاء؛ لمواجهة بطل جيبوتي في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خاضي وديتين خلال المعسكر المغلق، وفاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد، وخسر بالنتيجة ذاتها أمام سيراميكا كليوباترا، أمس الاثنين.

الزمالك نادي الزمالك خوان كارلوس أسوريو بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية
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