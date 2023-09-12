تعرف على استعدادات منيا القمح لاستقبال العام الدراسي الجديد

وجه عبد الشافى حسن مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح، عدد من التوصيات لمديري المدارس في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وشملت هذه التوصيات:

1- سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة المطلوبة بالمدارس قبل بدء العمل بالعام الدراسي الجديد 2023/2024

2-سرعة الانتهاء من أعمال النظافة للمبنى المدرسى بجميع مرافقه وتعقيم الحمامات والفصول والطرقات قبل دخول الطلاب

3-التإكد من صلاحية طفايات الحريق وتوزيع الطفايات فى اماكن واضحةوتدريب الافراد على استخدامها.

4-تزيين الحدائق وقص الأشجار والاهتمام بتنظيم وتنظيف الحدائق بجميع المدارس

5-تركيب اعلام جديدة (علم جمهورية مصر العربية +علم محافظة الشرقية)فى أماكن بارزة ولائقة بجميع المدارس

6- فحص خراطيم مياه الإطفاء والتأكد من سلامتها وتدريب الأفراد على استخدامها في حالة وجود خطر الحريق

7- تنفيذ النشرات التى تصل إلى المدارس فور وصولها للانتهاء من سد العجز.

8- الإعلان عن مجموعات الدعم المدرسية وإعلان اسماء المعلمون المشاركين بها بجميع مدارس الإدارة وتشكيل المجموعات وإعداد الجداول على أن يبدء العمل بها اعتبارا من 1/9/2023

9-سرعة الانتهاء من غسيل خزانات المياه والتأكد من سلامتها وتنظيف الأسطح وتسليك ممرات تصريف المياه.

10-التاكد من تغطية جميع البواطات وعدم وجود أى اسلاك مكشوفة وأن جميع لوحات الكهرباء مغلقة وعدم استخدام السخانات (كاتل) نهائيا داخل المدرسة.

11-التنبيه مشددا على مسئول الأمن بعدم السماح لاى شخص بالدخول من بوابة المدرسة قبل تسجيل بياناته من واقع بطاقة الرقم القومى وبكل دقة وتبقى البطاقة لدى مسئول الأمن يتسلمها الزائر أثناء خروجه ويسجل وقت الخروج بدفتر الأمن.

12-تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الطلاب والعاملين من الإصابة بالفيروسات المطورة والأمراض المعدية.

13_ تجهيز حجرة للعزل الصحى بكل مدرسة وتعقيمها وتكون جاهزة لاستقبال اى حالة مشتبه باصابتها بأى فيروس.

14_الالتزام بالتواجد يوميا فى مواعيد العمل الرسمية وتوقيع كل شخص بخط يده فى دفتر الحضور والانصراف وعدم ترك مكان العمل إلا بموجب اذن رسمى ومسجل بالسجلات أو توقيع انصراف بدفتر الانصراف بعد انتهاء مواعيد العمل الرسميةوستقوم لجان المتابعة بعمل حصر مفاجئ فى اى وقت من أوقات العمل الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

15_ إعداد وتجهيز خطة تأمين واخلاء المنشآت وتدريب العاملين على سرعة إخلاء المبنى تحت اشراف لجنة الأزمات والكوارث وتحديد دور كل عضو من أعضاء اللجنة فى عملية الإخلاء

16-سرعة الانتهاء من إعداد السجلات والتكليفات وتشكيل اللجان وتوزيع العمل الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023/2024

17-تفعيل جميع الانشطة التربوية (الفنية. الرياضية. الثقافية العلمية)من بداية العمل بالعام الدراسى الجديد ودعم وتدريب وتكريم المبدعين والمتميزين

18- الاهتمام بطلاب الدمج ورعايتهم وتنمية قدراتهم ودعمهم وتوفير الأجواء التعليمية المناسبة لكل منهم والتعامل معهم على أنهم شريحة هامة من ابناء المجتمع

وأكد مدير تعليم منيا القمح أنه سوف تقوم لجان المتابعة بمتابعة تنفيذ التوصيات وبكل دقة.