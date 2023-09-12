بولندا تستقبل 27 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الثلاثاء، وصول 27 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 465ر15 مليون لاجئ.

ونقل راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن الوكالة قولها "إن نحو 26 ألفا و200 أوكراني غادروا بولندا أمس الاثنين عائدين إلى بلادهم مرة أخرى"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 728ر13 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

