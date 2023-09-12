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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير "تعليم منيا القمح" يتابع استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقد عبد الشافى حسن مدير عام الإدارة التعليمية بمنيا القمح، ومحمود عبد الصادق مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالإدارة التعليمية، انضباط حضور العاملين وتواجدهم بأماكن عملهم وعدم ترك مكان العمل إلا بموجب إذن رسمى محدد ومسجل بسجلات الأذون وانضباط سير العمل داخل مدارس الإدارة فى إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2023 .

تابع مدير تعليم منيا القمح  سجلات شئون العاملين وتوقيعات العاملين وتواجدهم والوقوف على مدى استعداد المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد بمدارس كفر موسى جاويش الابتدائية، ومدرسة عبد العزيز محمود عطا الابتدائية المشتركة بقرية ملامس.

وجاء ذلك بحضورسعيد الشبراوى موجه التربية الفنية والمجال الصناعى بالإدارة حسب الخطة بمدرسة كفر موسى جاويش الابتدائية المشتركة.

الإدارة التعليمية بمنياالقمح العام الدراسي الجديد تعليم منيا القمح
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