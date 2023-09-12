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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مباريات اليوم.. مصر أمام تونس وديا ومواجهات نارية في تصفيات أمم أوروبا وأفريقيا

مباريات اليوم
مباريات اليوم
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تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-9-2023، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، ويأتي على رأسها مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة

بلجيكا X أستونيا – الساعة 9:45 مساء                   

السويد Xالنمسا – الساعة 9:45 مساء                             

رومانيا X كوسوفو – الساعة 9:45 مساء               

سويسرا X أندورا – الساعة 9:45 مساء                         

إيطاليا X أوكرانيا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 1 

مالطة X مقدونيا الشمالية – الساعة 9:45 مساء                       

إسبانيا X قبرص – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1                 

النرويج X جورجيا – الساعة 9:45 مساء                       

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

 

بوليفيا X الأرجنتين – الساعة 11 مساء                 

 

الإكوادور X أوروجواي – الساعة 12 صباحا                         

 

فنزويلا X باراجواي – الساعة 1 صباحا                       

 

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

 

الكاميرون X بوروندي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6         

 

 

 

مواعيد مباريات دولية ودية والقنوات الناقلة

 

كينيا   X جنوب السودان – الساعة 1 ظهرا   

 

الصين X سوريا – الساعة 2:30 ظهرا 

 

سنغافورة X تايبيه – الساعة 2:30 ظهرا   

 

اليابان X تركيا – الساعة 3:20 ظهرا   

 

جنوب أفريقيا X جمهورية الكونغو – الساعة 6 مساء   

 

قطر X روسيا – الساعة 6:15 مساء   

 

مصر X تونس – الساعة 7 مساء على قناة on time sport     

 

إذربيجان X  الأردن – الساعة 7 مساء           

 

كوستاريكا X الإمارات – الساعة 7 مساء       

 

غانا X ليبيريا – الساعة 7 مساء           

 

كوريا الجنوبية X السعودية  – الساعة 7:30 مساء 

 

أسكتلندا X إنجلترا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 5 

 

ألمانيا X فرنسا – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 3 

 

السنغال X الجزائر – الساعة 10 مساء 

 

المغرب X بوركينا فاسو – الساعة 10:30 مساء 

 

كوت ديفوار X مالي – الساعة 11 مساء 

ملاعب العالم البوابة نيوز مواعيد مباريات اليوم
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