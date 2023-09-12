مباريات اليوم.. مصر أمام تونس وديا ومواجهات نارية في تصفيات أمم أوروبا وأفريقيا

تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-9-2023، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، ويأتي على رأسها مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.
مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة
بلجيكا X أستونيا – الساعة 9:45 مساء
السويد Xالنمسا – الساعة 9:45 مساء
رومانيا X كوسوفو – الساعة 9:45 مساء
سويسرا X أندورا – الساعة 9:45 مساء
إيطاليا X أوكرانيا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
مالطة X مقدونيا الشمالية – الساعة 9:45 مساء
إسبانيا X قبرص – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
النرويج X جورجيا – الساعة 9:45 مساء
تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم
بوليفيا X الأرجنتين – الساعة 11 مساء
الإكوادور X أوروجواي – الساعة 12 صباحا
فنزويلا X باراجواي – الساعة 1 صباحا
مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة
الكاميرون X بوروندي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات دولية ودية والقنوات الناقلة
كينيا X جنوب السودان – الساعة 1 ظهرا
الصين X سوريا – الساعة 2:30 ظهرا
سنغافورة X تايبيه – الساعة 2:30 ظهرا
اليابان X تركيا – الساعة 3:20 ظهرا
جنوب أفريقيا X جمهورية الكونغو – الساعة 6 مساء
قطر X روسيا – الساعة 6:15 مساء
مصر X تونس – الساعة 7 مساء على قناة on time sport
إذربيجان X الأردن – الساعة 7 مساء
كوستاريكا X الإمارات – الساعة 7 مساء
غانا X ليبيريا – الساعة 7 مساء
كوريا الجنوبية X السعودية – الساعة 7:30 مساء
أسكتلندا X إنجلترا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 5
ألمانيا X فرنسا – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 3
السنغال X الجزائر – الساعة 10 مساء
المغرب X بوركينا فاسو – الساعة 10:30 مساء
كوت ديفوار X مالي – الساعة 11 مساء