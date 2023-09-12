مباريات اليوم.. مصر أمام تونس وديا ومواجهات نارية في تصفيات أمم أوروبا وأفريقيا

تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-9-2023، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، ويأتي على رأسها مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة

بلجيكا X أستونيا – الساعة 9:45 مساء

السويد Xالنمسا – الساعة 9:45 مساء

رومانيا X كوسوفو – الساعة 9:45 مساء

سويسرا X أندورا – الساعة 9:45 مساء

إيطاليا X أوكرانيا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

مالطة X مقدونيا الشمالية – الساعة 9:45 مساء

إسبانيا X قبرص – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

النرويج X جورجيا – الساعة 9:45 مساء

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

بوليفيا X الأرجنتين – الساعة 11 مساء

الإكوادور X أوروجواي – الساعة 12 صباحا

فنزويلا X باراجواي – الساعة 1 صباحا

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

الكاميرون X بوروندي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات دولية ودية والقنوات الناقلة

كينيا X جنوب السودان – الساعة 1 ظهرا

الصين X سوريا – الساعة 2:30 ظهرا

سنغافورة X تايبيه – الساعة 2:30 ظهرا

اليابان X تركيا – الساعة 3:20 ظهرا

جنوب أفريقيا X جمهورية الكونغو – الساعة 6 مساء

قطر X روسيا – الساعة 6:15 مساء

مصر X تونس – الساعة 7 مساء على قناة on time sport

إذربيجان X الأردن – الساعة 7 مساء

كوستاريكا X الإمارات – الساعة 7 مساء

غانا X ليبيريا – الساعة 7 مساء

كوريا الجنوبية X السعودية – الساعة 7:30 مساء

أسكتلندا X إنجلترا – الساعة 9:45 مساء على قناةbeIN Sports HD 5

ألمانيا X فرنسا – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 3

السنغال X الجزائر – الساعة 10 مساء

المغرب X بوركينا فاسو – الساعة 10:30 مساء

كوت ديفوار X مالي – الساعة 11 مساء