تحصين 26 ألفا و609 بلقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى الطب البيطرى بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة لتكثيف الجهود لاستكمال فعاليات الحمله القومية للتحصين بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وشدد المحافظ على أهمية العمل أيضاً على توعية المواطنين بأهمية التحصين والتجاوب السريع مع الحملة لتلافى أى أضرار على ما يمتلكونه من ثروة حيوانية.

جاء ذلك أثناء عرض الدكتور مدحت رمزى مدير عام الطب البيطرى لنتائج حملة التحصين على محافظ أسوان.

ولفت إلى أن الهدف من هذه الحملة هو توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية حيث تم حتى الآن تحصين 26 ألفا و609 من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وتواصل الحملة أعمالها بمختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة.

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