عهد مصر مع الأشقاء.. برلماني يثمن توجيهات السيسي بدعم الشعبين الليبي والمغرب

ثمن النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ومساندة الأشقاء في ليبيا والمغرب، بعد كارثتي الزلزال والإعصار دانيال، والتي ألحقت العديد من الخسائر البشرية والمادية والمعمارية، مشيرًا إلى أن هذا عهد مصر مع أشقائها، فدائما تكون أول من يمد العون والمساندة في كل المحن.

وقال "أبو زيد"، في تصريحات صحفية اليوم، إن توجيهات الرئيس السيسي للقوات المسلحة بتقديم كل أوجه الدعم جه القوات المسلحة بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثية ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، يؤكد دور مصر في دعم الأشقاء ويرسخ الأخوة التي تجمع مصر بكل من المغرب وليبيا.

وأعرب النائب شحاتة أبو زيد عن خالص تعازيه لشعبي المغرب وليبيا في ضحايا في ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، مؤكدًا أن تضامن الشعب المصري مع أشقائه وأخوته في العروبة لتجاوز تلك الفاجعة التي ألمت بالشعبين الشقيقين.

وناشد عضو مجلس النواب الحكومة والأجهزة المعنية بتوخي الحذر للتعامل الفوري مع أي تداعيات للعاصفة دانيال، والتي تشير التقارير إلى أثر مصر بها، وإن كان بنسبة ضئيلة، معربًا عن أمانيه في أن ينعم على الشعب المصري والشعوب العربية وكل شعوب العالم بالأمن والسلام.

