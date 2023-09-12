أستاذ اقتصاد: الدولة تنفذ مشروعات كثيرة للاقتصاد الأخضر ضمن التنمية المستدامة

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة اتخذت خطوات كبيرة في مجالات التمكين الاقتصادي والاقتصاد الأخضر في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، والتي تتناول 17 هدفا تقريبا تدور حول الخدمات التي يحصل عليها المواطن لتوفير مستوى من الرفاهية والحفاظ على جزء للأجيال القادمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن مشروع حياة كريمة يعد واحدا من أهم المشروعات والذي أسهم في رفع مستوى الكثير من القرى مع توفير خدمات للمواطنين ضمن منظومة البنية التحتية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كانت سباقة في مشروعات التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الأخضر.

كما لفت أستاذ الاقتصاد، إلى أن انضمام الدولة المصرية لكثير من التكتلات الدولية مؤخرا أسهمت في عقد الكثير من الاتفاقيات الخاصة بمشروعات الاقتصاد الأخضر والعمل للحفاظ على المياه وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة والعمل للقضاء على الفقر.



