ياسمين فؤاد: منتدى الاستثمار البيئي استكمالا لدور مصر الريادي في التكيف مع التغيرات المناخية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئه، أن منتدى الاستثمار البيئي و المناخي في مصر ، يعد استكمالا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبناء على نتائج قمة تغير المناخ COP27 التي نظمتها مصر سابقا، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لأفريقيا والعالم ككل، واستكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28 الذي سينعقد بدولة الإمارات العربية.

وجاء ذلك اليوم خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي و المناخي في مصر،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة إيفون باومان سفيرة سويسرا لدى مصر، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.

وأكدت وزيرة البيئة، أن منتدي الاستثمار البيئي و المناخي يأتي تماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأوضحت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه يتم تنظيم المنتدى اليوم ، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وسوف يعكس المنتدى جهود اليونيدو والمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية لتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيز واستحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، بالإضافة الى تحقيق الاستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.