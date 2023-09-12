«سينما آثارية تحاكي الطبيعة عن آثار مصر ».. مشروع من الطراز الفريد للطالبة عبير المعاني

ابتكرت الآثارية المصرية عبير محمد علي وشهرتها "عبير المعانى" من محافظة المنيا طالبة دراسات عليا فى الآثار المصرية القديمة وحاصلة علي دكتوراه فخرية من أكاديمية ايفو الدولية مشروعًا يمثل سينما آثارية تحاكي الطبيعة عن آثار مصر، وهو مشروع من الطراز الفريد ببراءة إختراع وتسجيل بموسوعة جينيس للأرقام القياسية

وتوضح الآثارية عبير محمد علي أن فكرتها نشأت منذ ثماني سنوات بعد وفاة جدتها وقد كان لها الأثر الفعّال في تفكيرها لحبها لها وتعلقها بها لدرجة رغبتها المستمرة في إمكانية التحدث معها مرة أُخري بعد وفاتها، ومن هنا تولدت داخلها فكرة ابتكار يمكّنها من تحقيق هذه الأمنية في كيفية التحدث مع أشخاص من العالم الآخر بعد الموت، ونظرًا لأن الحاجة أم الاختراع فحاجتها لرؤية جدتها التى تعلقت بها ساهم فى ابتكارها العظيم « سينما آثارية تحاكي الطبيعة عن آثار مصر »

ويلقى خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار ل"البوابةنيوز " الضوء على تقنية هذا المشروع موضحًا أن التجسيد الرمزي بدأ ببرامج الأتوكاد والفوتوشوب والتصميم الهندسي، واستخدمت "الهليوجرام" وهو جهاز أٔكثر تطورًا في الميديا الحديثة متعددة الأبعاد، وبعض أجهزة الصوتيات التابعة وأجهزة تخزين وتسجيل البيانات الصوتية وأجهزة العرض الحديثة

والخطوة الثانية هى تجهير الأماكن الخاضعة للعرض المطلوب أو مايُسمىٰ " بالغُرف التفاعلية " حيث تم التصميم الهندسي للمشروع وهي عبارة عن ثماني سينمات تنقسم الي سبع سينمات آثارية وسينما كيدز للأطفال، وتحديد الأشخاص المطلوب تجسيدهم من قدماء المصريين أو أي أشخاص تاريخية وصولًا إلىٰ العصر الحديث

ونوه الدكتور ريحان إلى أن التعامل في تجسيد شخصيات من مصر القديمة أو أي شخصيات من زمان سابق تطلب إعداد المعلومات الكاملة والوافية عن أي شخصية محل العرض بكل دقة مع مراعاة تفسير وفك الرموز الموجودة علي جدران المعابد والكيانات الأثرية المطلوبة وصولًا الي أقصي حد من المعلومات عن كل شخصية وخاصة الشخصيات المصرية القديمة، وإنشاء منظومة دقيقة لتنظيم العرض الرقمي متعدد الأبعاد، وتحديد نبرة الصوت عن طريق جهاز الهليوجرام بناءً علي استخدام الأدوات المساعدة المتطورة التابعة بتركيبها علي حناجر الموميات .

وبعد عمل التجهيزات اللازمة والغرف التفاعلية والأجهزة المساعدة والتخزينية لجهاز الهليوجرام والمدون عليها الأصوات المستنبطة من حنجرة الشخصية مع نظام عرض المعلومات الصوتية، يقوم جهاز بتجهيز صورة ضوئية متعددة الأبعاد للشخصية المطلوبة جاهزة للعرض والحوار مع الشخصية

حيث يقوم الزائر بطلب اسم الشخصية بصوته فيقوم جهاز الهليوجرام بإحضار الشخصية بشكل ضوئي كامل التجسيم، حيث تقوم الشخصية بعمل حوار فَعَّال مع الزائر عبر المعلومات الصوتية الحقيقية المخزنة "الأجهزة التخزينية المساعدة لجهاز الهليوجرام"

علمًا بأن المعلومات المطلوب عرضها والمذكورة في أسئلة وحوارات الزائر للشخصية المعروضة لا تتخطى زمان الشخصية حتى لا تكون النتيجة سلبية بعدم استجابة من الشخصية المجسّمة

وأوضح الدكتور ريحان أن هذا الابتكار جاهز للتنفيذ فى أى وقت فى حالة وجود ممول من الحكومة أو القطاع الخاص متمنيًا أن يخصص جزء من استثمارات رجال الأعمال فى مصر لتمويل تطبيق الابتكارات الهامة فى مصر للاستفادة منها فى مجالات متعددة بدلًا من تخزينها على أرفف أكاديمية البحث العلمى أو تسربها للخارج وتطبيقها وإعادة تصديرها لنا منتجًا بملكية فكرية أجنبية

وأوضح أن هذا الابتكار يتطلب مراسلة المهندسين والتقنيين المعنيين من الخارج لتدريب شباب مصر عليه ومن ثم البدء بالتنفيذ علي يد شباب مصرى، وسيفتح فرص عمل جديدة للشباب

كما تهيب حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبد الرحيم ريحان بوزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم بتبنى وتمويل هذا المشروع العظيم الذى يتوافق مع سياسية الدولة فى الوصول بالسياحة إلى 30 مليون سائح والذى سيؤدى بالطبع إلى إدخال تقنية جديدة تطبق فى المتاحف والمواقع الأثرية تسهم فى تعريف الأطفال والشباب على حضارتهم بشكل جذّاب وتنشط السياحة المحلية والدولية كما يعد وسيلة تعليمية محببة للأطفال والشباب لتعزيز قيمة الانتماء والتوعية بقيمة الحضارة المصرية

من الجدير بالذكر أن الآثارية عبير المعانى فازت بجائزة أفضل إمرأة ناجحة لعام 2021، كما اختيرت ضمن 100شخصية مؤثرة بالوطن العربي من قبل منظمة EFUO الخاصة بالابتكارات، وعملت بأكثر من مجال مثل ريادة الأعمال والتدريب وإدخال بيانات، وهى عضو مركز البحوث الآثارية بجامعة المنيا ومدير سياحة خارجية بأحد الشركات السياحية.

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