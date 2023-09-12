فيديو.. نصائح وتحذيرات لقائدي المركبات بسبب العاصفة دانيال

قدم اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عددًا من النصائح والتحذيرات العاجلة لقائدي المركبات بسبب العاصفة دانيال، مؤكدا ضرورة عدم السفر على الطرق في هذا التوقيت للحفاظ على سلامتهم، وفي حالة السفر يجب اتباع كافة التعليمات والإرشادات المرورية اللازمة.

وأضاف “هشام” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “TEN”، اليوم الثلاثاء، أنه يجب التأكد من سلامة “الكاوتشوك” وخفض السرعة للتحكم بسهولة في عجلة القيادة والالتزام بالحارة المرورية ومضاعفة المسافات بين السيارات لتجنب الوقوف المفاجئ واستخدام مساحات الزجاج الأمامي والخلفي أثناء الشبورة.

وتابع الخبير المروري أنه يجب الحذر خلال السير على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لوجود شبورة مائية كثيفة، بجانب وجود شبورة ترابية على الطرق الصحراوية، حيث تصل سرعة الرياح لـ 35 كم/ساعة؛ لذلك يجب التأكد من الصلاحية الفنية للسيارة، مشيرًا إلى أن رقم الطوارئ في القاهرة الكبرى 136 للاتصال عليه حال حدوث أي مشكلات.