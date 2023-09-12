ads
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عسران: الجمهور السبب الأساسي في تأهل منتخب مصر لنهائي بطولة إفريقيا للطائرة

محمد عسران
محمد عسران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعرب محمد عسران لاعب المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة عن سعادته بعد تأهل منتخب مصر إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتأهل أمس المنتخب المصري إلى النهائي بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة “3-1“ في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع المنتخب الجزائري في النهائي غدا الأربعاء.

وقال محمد عسران: “التأهل نتاج جهد مبذول وتعب كبير خلال الفترة الماضية من جانب اللاعبين من أجل الوصول إلى النهائي“.

وأضاف قائلًا: “سنقوم بغلق هذه الصفحة والتفكير في مباراة النهائي، حيث إن الهدف الأساسي من البداية هو التتويج بلقب البطولة“.

وتابع: “ستكون مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب الجزائر صعبة وقوية ولكن سيقدم اللاعبون أداء جيد وسيبذلون قصارى جهدهم“.

وأكد عسران: “ اللاعبون لديهم حافز كبير لتحقيق الفوز خاصة بعد الهزيمة التي تعرض لها المنتخب المصري من نظيره الجزائري في دور المجموعات“.

واختتم حديثه قائلًا: “ الجمهور المصري هو السبب الأساسي في التأهل إلى النهائي؛ إذ يقدم كافة الدعم والمساندة والتحفيز للاعبين، وأوجه الشكر والتقدير لهم، وسنبذل ما في وسعنا للتتويج بلقب البطولة وإسعادهم “.

محمد عسران كرة الطائرة رجال كأس الأمم الإفريقية الدكتور مصطفى مدبولي
ads