محافظ أسوان يتابع معدلات التنفيذ لـ19 من مشروعات حياة كريمة بقرية حجازة

صرح المهندس ناحج مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة، بأنه بناءً على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يستكمل فريق عمل حياة كريمة الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة) داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة، مؤكدا القيام بجولة ميدانية لتفقد عدد 19 من المشروعات الجارية بقرية حجازة بمركز كوم أمبو والتى تشمل 11 تابع تضم 28 ألفا و569 نسمة، مشيراً إلى أنه خلال الجولة تم التشديد على ضرورة الالتزام بتوجيهات محافظ أسوان لتكثيف الجهود وتلافى كافة الملاحظات والمشكلات، بالإضافة إلى الالتزام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله مع استبعاد واستبدال المقاولين المقصرين لضمان رفع نسب الإنجاز والانتهاء من كل المشروعات في مواعيدها المحددة .

كما أوضح المهندس ناجح مصطفى، بأنه تم تفقد أعمال التشغيل التجريبى لمجمع الخدمات الحكومية بالقرية ومتابعة تقديم مختلف المعاملات المتاحة للمواطنين، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مدرسة نجع العرب الابتدائية، وكوبرى المنشأ على مصرف أحمد مصطفى بنسب تنفيذ 100% .

ولفت إلى تفقد مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب لتغذية ودعم المناطق المحرومة بنسبة 85 %، علاوة على تفقد مشروعات إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرية وتوابعها ، وأيضاً تطوير ورفع كفاءة مدرسة الخور الإعدادية بنسب 80%، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء مركز شباب نجع العرب بنسبة 73% ، وأيضاً مشروع إنشاء مركز شباب حجازة بنسبة 70% .

IMG-20230912-WA0024

IMG-20230912-WA0022

IMG-20230912-WA0025

IMG-20230912-WA0021

IMG-20230912-WA0023

IMG-20230912-WA0019