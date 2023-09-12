بسبب مطار حربي وصفقة أسلحة.. إيران توسع نشاطها العسكري والهدف "إسرائيل"

لا تزال المخاوف الإسرائيلية من تمدد إيران في الإقليم تثير الذعر لدى الأوساط الأمنية في تل أبيب، خاصة في ظل المعلومات الواردة إلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتي تفيد بتوسع طهران في نشاطها العسكري، سواء على مستوى إنشاء المطارات العسكرية على الحدود الإسرائيلية أو بصفقات الأسلحة مع الدول الكبرى.

وكشفت المعلومات التي أعلنت عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، على لسان وزيره يوآف جلانت، والذي أكد على أن إيران تبني مطارًا حربيًا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وبالتحديد على بعد 20 كيلو متر من الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن الأعلام الإسرائيلية ترفرف على مدارج الطائرات في مطارات على أراض لبنانية، إلا أن الهدف "إسرائيل"، وذلك على حد قوله.

وأكد جالانت أن المطار يقع بالتحديد بين قريتي بركة جبور وجزين اللبنانيتين وهي قرى تقع على بعد 20 كيلو متر فقط من إسرائيل، لافتًا إلى أن تل أبيب تعمل على تقويض الوجود الإيراني سواء في لبنان أو سوريا.

وعلى جانب آخر، انتقد مسؤول إسرائيلي الدعم الروسي لإيران، والمتمثل في بيع عقد موسكو وطهران صفقة أسلحة تقدمها موسكو لطهران، تتضمن أسلحة متطورة وصواريخ وطائرات عسكرية هجومية.

وقال ديفيد بارنيا، نائب رئيس جهاز الموساد، إن موسكو وافقت على تزويد إيران بصفقة أسلحة متطورة ومعدات ومواد خام عسكرية قد تتسبب في تهديد أمن إسرائيل، مؤكدًا أن الموساد الإسرائيلي سبق أن أحبط ما يقرب من 20 هجوم إيراني ضد إسرائيل.

كما هدد بارنيا باستهداف العمق الإيراني إذ تعرضت مصالح إسرائيل للخطر.