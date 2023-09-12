تعرف على جوائز مسابقات آدم حنين لمراحل التعليم قبل الجامعي الدورة السابعة

اعلنت لجنة تحكيم مسابقات آدم حنين لمراحل التعليم قبل الجامعي في دورتها السابعة، ومسابقة قريتي في دورتها الثانية برئاسة الفنان واستاذ التصوير د. حمدي عبدالله وعضوية كل من الفنان والناقد التشكيلي صلاح بيصار والفنانة والناقدة التشكيلية سوزان شكري جوائزها كالتالي :

أولاً: مسابقات آدم حنين لمراحل التعليم قبل الجامعي

المرحلة الابتدائية

- الجائزة الأولى فازت بها الطالبة فريدة أحمد الحسيني أحمد من مدرسة المنصورة التجريبية لغات.

- الجائزة الأولى مكرر فاز بها الطالب خالد وليد أحمد إبراهيم – مدرسة الشهيد محمود رضا البحيري المسائية.

- الجائزة الثانية فازت بها الطالبة ريحانة إبراهيم عباس - مدرسة بورسعيد للغات بالزمالك.

الجائزة الثانية مكرر فازت بها الطالبة جنة طارق الجيزاوي - مدرسة بورسعيد للغات بالزمالك.

الجائزة الثالثة فازت بها الطالبة إيمان علي سلطان - مدرسة الفيروز للغات بالهضبة.

الإدارة التعليمية/ شرم الشيخ المحافظة/ جنوب سيناء

الجائزة الثالثة مكرر فازت بها الطالبة بسملة سعيد عيد غانم - مدرسة كمال سعيد مهلهل.

المرحلة الإعدادية

الجائزة الأولى فازت بها الطالبة جنى حاتم جمال محمد - مدرسة/ الوادي للغات بنات.

الجائزة الأولى مكرر فازت بها الطالبة مريم إبراهيم محمد حمروش - مدرسة/ رواد المستقبل الخاصة.

الجائزة الثانية فازت بها الطالبة يسرا أسامة رشاد - مدرسة عثمان بن عفان.

الإدارة التعليمية/ سنورس المحافظة/ الفيوم

الجائزة الثانية مكرر فازت بها الطالبة جنة علي فتحي أحمد دياب - مدرسة الشهيد عمرو السقا الإعدادية بنات.

الجائزة الثالثة فاز بها الطالب إياد عبدالرحمن ناصر - مدرسة العبور الجديدة الإعدادية بنين.

الإدارة التعليمية/ بنها المحافظة/ القليوبية

الجائزة الثالثة مكرر فاز بها الطالب أحمد محمد محمد الصواف - مدرسة القناة الإعدادية بنين.

المرحلة الثانوية (رسم)

الجائزة الأولى فازت بها الطالبة وفاء محمد شاهين أحمد - مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات.

الإدارة التعليمية/ أسيوط المحافظة/ أسيوط

الجائزة الأولى مكرر فازت بها الطالبة ملك إبراهيم أبوالعيون حسن - مدرسة منفلوط الثانوية بنات.



الجائزة الثانية فازت بها الطالبة رحاب سمير عباس صبح - مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات.

الجائزة الثانية مكرر فاز بها الطالب السيد أحمد السيد أحمد - مدرسة البعالوة الثانوية.

الجائزة الثالثة فاز بها الطالب صلاح أحمد صلاح السعيد - مدرسة الجديدة الثانوية.

الجائزة الثالثة مكرر فاز بها الطالب كيرلس ماهر ناير - مدرسة القديس يوسف المارونية لغات.



المرحلة الثانوية (نحت)

الجائزة الأولى فاز بها الطالب محمود ياسر محمود - مدرسة الشهيد الرائد محمد إبراهيم الخولي

الجائزة الأولى مكرر فاز بها الطالب يوسف علي سعيد - مدرسة الشهيد الرائد محمد إبراهيم الخولي.

الجائزة الثانية فازت بها الطالبة غادة محمد نشأت - مدرسة الثانوية بنات.

الجائزة الثانية مكرر فازت بها الطالبة حبيبة أيمن أبوالعزم - مدرسة الشهيد محمود الشافعي زايد الثانوية المشتركة بزاوية بمم.

الجائزة الثالثة فازت بها الطالبة إيمان حسين عبدالعاطي - مدرسة أحمد عرابي الثانوية بنات.

الجائزة الثالثة مكرر فاز بها الطالب عمر أحمد شحاتة هلال - مدرسة الماسية لغات.



ثانياً: مسابقة قريتي

المرحلة الابتدائية

الجائزة الأولى فازت بها الطالبة سلمى أنس عبدالعزيز إبراهيم - مدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات.

الجائزة الأولى مكرر فازت بها الطالبة رودينا سعيد علي إبراهيم - مدرسة شوكت الرسمية للغات.

الجائزة الثانية فازت بها الطالبة مايا عمرو حسن - مدرسة مجمع رخا الرسمية للغات.

الجائزة الثانية مكرر فازت بها الطالبة جود أيمن عبدالهادي عبدالسلام - مدرسة الوادي للغات بنات.

الجائزة الثالثة و فازت بها الطالبة سما محمد فؤاد - مدرسة خالد أبو إسماعيل الرسمية لغات.

الجائزة الثالثة مكرر فازت بها الطالبة جودي محمد علي أبو ليل - مدرسة الوادي للغات بنات.



المرحلة الإعدادية

الجائزة الأولى فازت بها الطالبة أسماء هاني سيد مدرسة 25 يناير للتعليم الأساسي.



- الجائزة الأولى مكرر فازت بها الطالبة رهف عمرو محمد - مدرسة الشهداء الإعدادية.

الجائزة الثانية فازت بها الطالبة منة محمود فودة - مدرسة مجمع رخا الرسمية للغات.

الجائزة الثانية مكرر فاز بها الطالب محمود إبراهيم أبو الفتوح حبيب - مدرسة الدكتور علي مشرفة الإعدادية بنين.

الإدارة التعليمية دمياط المحافظة دمياط

الجائزة الثالثة فازت بها الطالبة جنى أشرف عبدالمنعم - مدرسة 15 مايو الإعدادية بنات.

المرحلة الثانوية

الجائزة الأولى فازت بها الطالبة حبيبة محمد إبراهيم - مدرسة الشهيد الرائد حسام السيد بهي.

الجائزة الثانية فازت بها الطالبة رودينة عمرو محمد محمد عبدالجليل - مدرسة الشهيد العميد أحمد السيد الطحاوي.

الجائزة الثانية مكرر فازت بها الطالبة هنا محمود حسين - مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات.

الجائزة الثالثة فازت بها الطالبة ندى محمد حسني عبدالحميد - مدرسة عائشة أم المؤمنين الثانوية بنات.

قامت لجنة التحكيم بفحص أكثر من ٣٠٠٠ عمل فني بين الرسم والنحت وقررت هذا العام منح جائزة خاصة لأربعة طالبات وهن: نبيلة تامر محمد أنور عوض الملاح وأسماء وليد الشحات أبو الفتوح ومريم أحمد محمد عبد المعطي وسارة رزق منصور السعيد من مدرسة الشهيد النقيب أحمد رضا حشيش الإدارة التعليمية/ شربين المحافظة/ الدقهلية

جدير بالذكر أن مسابقتي مراحل التعليم قبل الجامعي وقريتي تقاما بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت اشراف مستشار مادة التربية الفنية الدكتورة رباب عبد المحسن.

وقريبا يعلن موعد حفل توزيع الجوائز وشهادات التقدير للطلاب الفائزين والمشاركين في المسابقتين بمقر مؤسسة آدم حنين بالحرانية.

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