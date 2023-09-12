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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية العراقي يرحب بإعادة فتح النمسا لسفارتها في بغداد

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
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رحب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بإعادة فتح سفارة النمسا في بغداد، مشيرًا إلى أنه بحث مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرج، المشاورات السياسية مع النمسا والعلاقات المستمرة بين البلدين.
وقال حسين - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي، وفقا لقناة (السومرية نيوز)، اليوم /الثلاثاء/ - إنه "تم بحث سبل إعادة الخطوط الجوية النمساوية إلى العاصمة العراقية بغداد".
وكشف عن طبيعة تواجد القوات النمساوية في العراق، حيث قال إنها موجودة في إطار الاستشارة والتدريب، موضحا أن الحكومة العراقية تتعامل مع القوات الأجنبية المتواجدة على أراضي البلد في إطار الاستشارة والتدريب لمكافحة الإرهاب والجريمة والمخدرات.
وأضاف أن العراق يمتلك قوات كافية ولا يحتاج لأي قوات أجنبية قتالية، مشيرًا إلى أن الحكومة النمساوية قررت إرسال 10 عناصر إلى العراق؛ لتقديم الاستشارة والتدريب.
ووقع وزير الخارجية العراقي مع نظيره النمساوي في العاصمة بغداد، في وقت سابق اليوم، اتفاقية أمنية في مجال الأمن الداخلي في العراق.
 

وزير الخارجية العراقي النمسا بغداد
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