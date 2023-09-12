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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات تعفي مواطني أرمينيا من تأشيرة الدخول المسبقة

الإمارات
الإمارات
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وقعت وزارة الخارجية الإماراتية بروتوكول تعديل مذكرة تفاهم للإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة بين الإمارات وأرمينيا تسهل تنقل مواطني البلدين والبقاء في أراضيهما لمدة تصل إلى 90 يومًا في كل زيارة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أنه بموجب البروتوكول تم التعديل بإضافة جوازات السفر الخاصة والرسمية والعادية لكلا البلدين تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، على أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بعد تبادل الإخطارات الدبلوماسية بين البلدين في الأشهر القادمة، وقع المذكرة خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية الإماراتية وكارين كريكوريان، سفير أرمينيا لدى الإمارات.
وأكد وكيل وزارة الخارجية الإماراتي أن قرار الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول يعكس قوة العلاقات بين الدولتين، والتي تأسست على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة في تطوير هذه العلاقات الثنائية، بما يعكس طموحات وتوجهات قيادتي البلدين ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة.
 

الامارات أرمينيا تأشيرة الدخول
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