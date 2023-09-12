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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بوتين: أفريقيا تمثل أولوية استراتيجية لروسيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن إفريقيا تمثل أولوية استراتيجية لروسيا، والشرق الأقصى سيكون بوابة لمستقبل موسكو، ويُعد مهمة استراتيجية لكامل القرن الحادي والعشرين، ويتم العمل من أجل خلق عالم مُتعدد الأقطاب.

وأضاف بوتين، خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، بمدينة فلاديفوستوك الروسية، اليوم الثلاثاء، ونقلتها فضائية  «القاهرة الإخبارية»، أن التعاون التجاري بين روسيا ودول الشرق الأقصى ازداد بنسبة 18.3% هذا العام.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه يتم العمل لتطوير التعاون الاقتصادي بين روسيا والمحيط الهادئ، لافتًا إلى أن الانفتاح هو عامل المنافسة الأساسي بالمنطقة الأوراسية.

وأوضح بوتين أن في الفترة الأخيرة يتغير الاقتصاد الدولي، فبعض الدول (كالدول الغربية)، تقوض بأيديها المنظومات الاقتصادية والمالية والزراعية.

بوتين الاقتصاد الدولي التعاون الاقتصادي الدول الغربية أفريقيا
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