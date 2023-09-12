ارتداء الكمامات وعدم خروج الأطفال والمسنين.. أبرز النصائح للتعامل مع العاصفة دانيال

قال الدكتور امجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن ابرز النصائح للتعامل مع العاصفة دانيال هو ارتداء الكمامات وعدم الخروج الا للضرورة او الحرص على عدم خروج الأطفال والمسنين او مرضى الحساسية والجيوب الانفية، مشيرا إلى أن هناك عدد من المحاذير عند الخروج وهو اهمية ارتداء الكمامة في كونها حائط صد وتمنع الاصابة بتهيج المجرى التنفسي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “TEN”، اليوم الثلاثاء، أنه من الضروري استخدام الادوية وموسعات الشعب الهوائية ومضادات الحساسية وبخاخات الانف والصدر لمنع حدوث ازمات ربوية ومنع احتقان الجيوب الانفية، مشيرا إلى أن مرضى حساسية العيون عليهم ارتداء النظارات، مع الحرص على عدم التواجد اسفل الاشجار واللافتات الكبيرة لمنع وقوع الحوادث.

كما تابع أن المقيمين في المنزل عليهم عدم فتح النوافذ والحرص على عدم دخول الاتربة ولا يفضل استخدام التكييفات لكونها اكبر مصدر لدخول الاتربة.