ads
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ارتداء الكمامات وعدم خروج الأطفال والمسنين.. أبرز النصائح للتعامل مع العاصفة دانيال

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور امجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن ابرز النصائح للتعامل مع العاصفة دانيال هو ارتداء الكمامات وعدم الخروج الا للضرورة او الحرص على عدم خروج الأطفال والمسنين او مرضى الحساسية والجيوب الانفية، مشيرا إلى أن هناك عدد من المحاذير عند الخروج وهو اهمية ارتداء الكمامة في كونها حائط صد وتمنع الاصابة بتهيج المجرى التنفسي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “TEN”، اليوم الثلاثاء، أنه من الضروري استخدام الادوية وموسعات الشعب الهوائية ومضادات الحساسية وبخاخات الانف والصدر لمنع حدوث ازمات ربوية ومنع احتقان الجيوب الانفية، مشيرا إلى أن مرضى حساسية العيون عليهم ارتداء النظارات، مع الحرص على عدم التواجد اسفل الاشجار واللافتات الكبيرة لمنع وقوع الحوادث.

كما تابع أن المقيمين في المنزل عليهم عدم فتح النوافذ والحرص على عدم دخول الاتربة ولا يفضل استخدام التكييفات لكونها اكبر مصدر لدخول الاتربة.

 

دانيال الأدوية الحساسية والجيوب الأنفية الشعب الهوائية التنفس
ads