محافظ المنوفية يتابع التشطيبات النهائية بمجمع المواقف النموذجي بأشمون

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالمتابعة الدورية والميدانية لأعمال الرصف والتطوير لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز.

وتابع أبو ليمون، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أعمال التشطيبات النهائية بمجمع المواقف النموذجى بنسبة تنفيذ تزيد على 94% ، كما تمت متابعة تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الشهداء بمدينة أشمون بداية من مسجد أبو طرطور وحتي تقاطع شارع محمد محسن حمد بطول حوالي 700 م، واستكمال أعمال قطع الفرمة بشارع بور سعيد بداية من تمثال الحصان وحتي كوبري القنطرة بإجمالى أطوال 2800م.

وفى مركز الشهداء، تم متابعة أعمال تركيب الإنترلوك بامتداد شارع الكنيسة أحد متفرعات شارع ترعة الغزالية، فضلا عن قطع الفرمة وإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق بشارع عزيز طبانة بداية من شارع النصر حتى شارع المدرسة الفكرية بطول 300 م، وذلك ضمن أعمال الخطة الإستثمارية الجديدة.

هذا وتمت متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة المؤسسة بمركز بركة السبع للإرتقاء بالمظهر العام كونه طريق حيوى ومهم، وكذا متابعة أعمال توسعة وتكسير الطبقات الأسفلتية المتهالكة بشارع بورسعيد بمركز الباجور تمهيداً للرصف.