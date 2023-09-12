محافظ الفيوم يناقش مع وفد "التنمية المحلية" ملامح مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية 2030

بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع وفد وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير، مدير مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والفريق الاستشاري لشركة المجموعة الدولية للاستشارات وتطوير الأعمال، ملامح مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030، ونتائج الدراسات لمقترح إنشاء مجمع خدمات للصناعات القائمة على زيتون المائدة بمركز يوسف الصديق.

وجاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة منى الخشاب عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عمرو خاطر التنفيذي لشركة المجموعة الدولية للاستشارات وتطوير الأعمال لإعدادها التنفيذي والدكتورة نهال المغربل استشاري التخطيط الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية المحلية للشركة الاستشارية، والدكتور باسم فهمي استشاري التخطيط الاستراتيجي والتنمية العمرانية المتكاملة، والدكتور محمد صابر استشاري التنمية الاقتصادية المحلية والاقتصاد الحضري، والدكتورة نادية خليفة إستشاري الدراسات الاجتماعية، والدكتور إيهاب عقبه استشاري التخطيط البيئي، والمهندس أشرف خضر استشاري البنية الأساسية والمرافق العامة، والدكتور أحمد عبد الغني استشاري دراسات الجدوى الاقتصادية، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومدير منطقة كوم أوشيم الصناعية، ومديري إدارات التخطيط العمراني، وأملاك الدولة، والإنتاج والشئون الاقتصادية، وممثلين عن إدارات التخطيط والمتابعة، وتنمية القرية بالمحافظة.

وبدأ الاجتماع تعريف بمشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الاوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الامم المتحدة الانمائي وعرض ومناقشة ملامح ومنهجية إعداد الخطة الاستراتيجية لمحافظة الفيوم 2030، التي تم التعاقد مع شركة المجموعة الدولية للاستشارات وتطوير الأعمال لإعدادها، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، ويسعى المشروع إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، وتعزيز الارتباط بين التخطيط الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والمكاني، للتخفيف من حدة الفقر، وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، ويهدف المشروع إلى إعداد الرؤية الاستراتيجية للمحافظة، وتحديث استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية، وإعداد خطة متوسطة المدى للمحافظة بالتركيز على برامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرامج التنمية المحلية، وتوفير البرامج التدريبية لقيادات الديوان العام والجهات المعنية ذات الصلة.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض مفهوم منهجية التخطيط الاستراتيجي، والتخطيط بالمشاركة، والتخطيط التأشيري، والتخطيط بالنتائج، وكيفية إعداد الرؤية والأهداف الاستراتيجية للمحافظة حتى عام 2040، وإعداد خطة متوسطة الأجل، وتحديث استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية حتى عام 2030، وإعداد البرنامج الاستثماري 2024/2025، وتناول الاجتماع الإطار الزمني للمشروع، والنتائج المتوقعة، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من المحافظة، وتحديد نقطة اتصال بديوان عام المحافظة مع الفريق الاستشاري بالتنسيق مع فريق المشروع بوزارة التنمية المحلية، وموافاة الفريق الاستشاري بالبيانات والمعلومات المطلوبة، تمهيداً لعقد عدد من الجلسات التشاورية.

وأشار محافظ الفيوم، إلى حرص المحافظة على التنسيق المتكامل مع وزارة التنمية المحلية، للخروج بأفكار غير تقليدية في تنفيذ برامجها التنموية، مؤكداً أن عدم وجود خطة استراتيجية يعني فشل المؤسسة في الوصول لأهدافها، موجهاً جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بضرورة تضافر كافة الجهود، واستغلال هذه الفرصة، والتحرك بشكل فوري وجاد، للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، معرباً عن استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح مشروع الخطة الاستراتيجية التي ستكون محور عمل للمحافظة مع باقي شركاء التنمية، كما ستتيح للمحافظة عرض خطتها التنموية وقابليتها للتنفيذ، خاصة أن المحافظة تتميز بتنوع وثراء مقوماتها.

كما تناول الاجتماع، بحضور أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، مناقشة نتائج الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية لمشروعات التنمية الاقتصادية المقترحة بمحافظة الفيوم، ضمن مشروع دعم وزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، والذي يهدف إلى خلق نظام إدارة محلي حديث ولا مركزي، لدعم وتعزيز الخدمات المحلية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، حيث تم ترتيب أولويات القطاعات الاقتصادية التي يمكن توجيه استثمارات المشروع إلى أحدها، مع تحديد الميزة التنافسية، والاحتياجات والفرص لكل منها.

وقد خلص الفريق الاستشاري، إلى أهمية وحيوية قطاع زيتون المائدة باعتباره يمتلك مقومات جيدة وميزات تنافسية على مستوى كافة مراحل وسلاسل القيمة ذات الصلة، حيث تتمتع المحافظة بميزة نسبية في إنتاج وتصدير زيتون المائدة، وفرص واعدة لدمج وتوسيع دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى فرص ربط سلسلة القيمة لزيتون المائدة بمجالات التصنيع المختلفة، وتناولت المناقشات أهم التحديات التي تواجه قطاع زيتون المائدة بالفيوم، وتوصيف الجوانب الاجتماعية والبيئية، وسلسلة القيمة الحالية، والتحديات، والتدخلات المقترح تنفيذها لضمان نجاح المشروع.

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