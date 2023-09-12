بالفيديو.. المرور: كثافات متوسطة في شارع رمسيس وسيولة بكوبري الجلاء

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية، اليوم الثلاثاء.

وقالت الإعلامية لمياء حمدين إن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي وصولا إلى منطقة ميدان العباسية، وفي تقاطع طريق صلاح سالم، فإن هناك بعض الكثافات النسبية.

وفي اتجاه كوبري الجلاء توجد سيولة مرورية ممتدة مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار توجد كثافات نسبية تبدأ تختفي في أثناء الوصول إلى طريق المطار.

وتظهر أيضًا كثافات مرورية تختفتي نسبيًا بكوبري الحدايق والزاوية الحمراء والمتجه للفنجرى، وهو ما يتكرر أعلى كوبري المطرية المتجهة للكابلات.

وأشارت إلى وجود كثافات مروية بشارع فيصل، ويشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة سير السيارات نتيجة لغلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة، وشارع العريش وشارع الطالبية، وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات أخرى في شارع العريش حتى الطالبية.