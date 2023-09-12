استعدادا للعام الجديد.. مديرة مدرسة تنظف حديقة "الزهور" بطور سيناء

“مدرستنا بيتنا الثاني” شعار يجسده على أرض الواقع فريق العمل داخل مدارس جنوب سيناء، الذي يعمل بقلب رجل واحد يقوده مديرو المدارس، مؤكدين أن المدرسة بيتهم الثاني؛ استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2023 /2024 .
ورصدت "البوابة نيوز"، استعدادات المدارس من أعمال نظافة وتطهير وتعقيم ودهانات وتخطيط ملاعب وتزيين وتجميل، وتهذيب الأشجار بجانب تطهير وغسل خزانات المياه.
وفي العاصمة طور سيناء حرصت رضاء محمد سالم، مديرة مدرسة الزهور الابتدائية، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، قيادة فريق عملها يدا بيد، ماسكة بشوكة؛ لجمع الأوراق الجافة، وتفتيت الكتل الترابية؛ لإعادة رونق وجمال حديقة المدرسة؛ استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023 /2024، وبمشاركة عدد من المعلمين والمعلمات، ونجح الفريق في تقليم وتهذيب الأشجار، بجانب تجهيز ساري العلم ورفع علم مصر؛ لترسيخ قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب كأحد محاور الأنشطة والفعاليات التي يجرى تنفيذها خلال الدارسة والأنشطة الصيفية لبناء وتنمية الهوية والشخصية المصرية.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد بجميع مدارس المحافظة، وتضافر جميع الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 /2024 والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب، وتعليمات محمد حماد عقل، وكيل الوزارة، ومتابعة أحمد غيث، مدير عام إدارة طور سيناء التعليمية.