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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الفيوم يستقبل المفتي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، لبحث عدد من مجالات التعاون المشترك، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.

تناول اللقاء، بحث سبل التعاون المثمر والبنّاء بين محافظة الفيوم ودار الإفتاء المصرية، في إنشاء مقر لدار الإفتاء المصرية بمدينة الفيوم، وتوفير وتخصيص قطعة أرض لإنشاء المقر عليها من جانب المحافظة، في إطار جهود واستراتيجية دار الإفتاء في التوسع أفقيًّا بإنشاء عدة فروع لدار الإفتاء في محافظات مصر.

وأعرب محافظ الفيوم، عن خالص الامتنان والترحيب بزيارة مفتى الجمهورية، متمنيًا التوفيق لفضليته في آداء عمله والدور المنوط به، مؤكداً على دور دار الافتاء المصرية في نشر مفاهيم الدين الوسطي، والحفاظ على وحدة الأسرة المصرية وعلاج الكثير من القضايا التي تمس المجتمع المصري. 

وأشار المحافظ، إلى أهمية التعاون والتنسيق المتكامل بين الجهاز التنفيذي ومختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، لافتًا إلى أهمية إنشاء مقر خاص بدار الإفتاء المصرية على أرض محافظة الفيوم، للتيسير على أهالي المحافظة في الحصول على الفتاوى الدينية الوسطية دون إفراط أو تفريط. 

من جانبه،  أكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء امتنانه لهذه الزيارة، معربا عن بالغ سعادته، بالتعاون مع محافظة الفيوم، موجهاً الشكر لمحافظ الفيوم على حرصه المستمر على تقديم كافة أوجه الدعم، مثمناً ترحيبه لتخصيص قطعة أرض لإنشاء فرع جديد لدار الإفتاء على أرض الفيوم، لخدمة مواطنى المحافظة.

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محافظ الفيوم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مفتي الديار المصرية
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