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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم الوادي الجديد يشارك بفعاليات مشروع دعم وتنمية اللغة الفرنسية

جانب فعاليات التدريب
جانب فعاليات التدريب
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أكد سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، على مشاركة مجموعة من موجهى ومعلمى اللغة الفرنسية بفعاليات مشروع دعم وتنمية اللغة الفرنسية الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع شبكة "كانوبيه" وتعليم فرنسا الدولية.

وأوضح سيد عطية، أن المشروع يهدف لصقل وتنمية مهارات معلمي اللغة الفرنسية، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

وصرح أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بأن المشروع يهدف إلى دعم وتنمية مهارات معلمى اللغة الفرنسية، من خلال استحداث أساليب جديدة ومبتكرة  من شأنها جذب ودعم الطلاب وتحسين مستوياتهم.

ومدة التدريب 4 أيام متتالية، ويجرى تنفيذه بمحافظة أسيوط.

التربية والتعليم التعليم بالوادى الجديد اللغة الفرنسية تعليم الوادي الجديد
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