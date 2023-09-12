فيديو.. الأرصاد تكشف تأثير العاصفة دانيال على مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن ما حدث في ليبيا يعد كارثة مناخية ولكن في مصر فقدت العاصفة دانيال قوتها بشكل كبير وتحولت إلى منخفض جوي تأثرت به المناطق الغربية، موضحة أن هناك حالة من عدم الاستقرار وأمطار ما بين متوسط إلى غزيرة على مطروح والصحراء الغربية مع رياح مثيرة للرمال والأتربة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن العاصفة تؤثر على شمال البلاد مع انخفاض درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، اليوم، مشيرة إلى أنه غير متوقع أي تأثيرات قوية والموجود في مصر لا يقارن نهائيا مع ليبيا والرمال المثارة والأمطار لا تؤثر على الانشطة اليومية بشكل عام.

كما لفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى عدم وجود أي تجمع لمياه الأمطار في أي مكان بالجمهورية حتى الآن ولن تؤثر القادم منها على بقية البلاد، وان التأثير غدا ينتقل من الغرب الى المناطق الشرقية ولن تكون مؤثرة أيضا.