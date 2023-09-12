واشنطن بوست: حلم أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي أصبح هدفا يجب تحقيقه

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في مقال افتتاحي، أن حلم أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لم يعد مجرد أحد أحلام اليقظة بعيدة المنال وإنما أصبح هدفا يجب السعي لتحقيقه على الرغم من صعوبته.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب على أوكرانيا في نفس الوقت الوفاء بالمعايير اللازمة لتحقيق ذلك الهدف الصعب نظرا لأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه قبول عضوية دولة في حالة حرب كما هو الحال مع أوكرانيا.

ويلفت المقال إلى أن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها سبع وعشرين دولة قامت العام الماضي بالإعلان عن قبول ترشيح أوكرانيا للانضمام للاتحاد إلا أن صانعي السياسية الأوروبيين منقسمون على أنفسهم في الوقت الحالي بشأن الإطار الزمني الذي يجب العمل من خلاله لقبول عضوية أوكرانيا، حيث يرى بعضهم قبول عضويتها قبل حلول عام 2030 بينما يرى آخرون منحها صفة ما داخل الاتحاد لا ترقى إلى العضوية الكاملة.

وترى الصحيفة أن هناك العديد من المشاكل والتحديات التي يجب حسمها أولا خلال مفاوضات قبول أوكرانيا في عضوية الاتحاد مثل أنه في حالة قبول أوكرانيا في عضوية الاتحاد سوف تكون أفقر دولة من الدول الأعضاء فيما يخص مستوى دخل الفرد على الرغم من أنها أكبر دولة من حيث عدد السكان وهم ما يؤهلها للحصول على الدعم من جانب باقي الدول الأعضاء خاصة في قطاعات الزراعة.

ويلفت المقال كذلك أنه يأتي على رأس تلك التحديات التي تواجه قبول الاتحاد الأوروبي عضوية أوكرانيا أن تكلفة إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب قد تتجاوز التريليون دولار وهي تكلفة باهظة للعديد من دول الاتحاد.

ويشير المقال في سياق متصل إلى أنه في نفس الوقت يجب على الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي إثبات قدرته وعزمه على إقامة مؤسسات وطنية محل ثقة ونظام حكم عملي وفعال وقابل للاستمرار من خلال استئصال الفساد الذي ينتشر في أرجاء البلاد.

وينوه المقال في هذا الصدد إلى أن الرئيس الأوكراني عليه محاربة الفساد الذي يضرب أوصال الدولة حتى قبل بداية العملية العسكرية الروسية هناك، ويعيد المقال إلى الأذهان في هذا الصدد أن أحد أهم ملامح البرنامج الانتخابي للرئيس الأوكراني عام 2019 كان تصميمه على استئصال الفساد.

ويلفت المقال إلى أن الطريق ما زال طويلا وشائكا أمام الرئيس الأوكراني من أجل تحقيق ذلك الهدف على الرغم من قراراته في هذا الصدد والتي شملت إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف الأسبوع الماضي في أعقاب العديد من فضائح الفساد في وزارة الدفاع.ِ

ويضيف المقال أن وزير الدفاع لم يكن المسؤل الوحيد رفيع المستوى الذي أقاله زيلينسكي حيث سبقه العديد من المسؤلين الأوكرانيين الذين أقالهم زيلينسكي بسبب فضائح فساد.

ويوضح المقال في الختام أنه إذا لم تتمكن أوكرانيا من القضاء على الفساد وتركته يستفحل، فإن ذلك سوف يقلص من فرصتها في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي فضلا عن عضوية حلف شمال الأطلنطي (الناتو) وهو الهدف الذي دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا للحيلولة دون تحقيقه.