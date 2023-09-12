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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير التنمية المحلية: 361 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها

اجتماع القيادات
اجتماع القيادات
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أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس وحتى نهاية الأسبوع الماضي، والتي استمرت على مدار 72 أسبوعًا، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 16 محافظة كمرحلة أولى، وصل حجم مبيعاتها إلى 361 مليون جنيه.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباته مما يسهم في تلبية الاحتياجات المعيشية لهم بجميع المحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، خلال اجتماع مع مسئولية المبادرة في الوزارة أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى حوالي 361 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع خلال الأسبوعين الـ 72,71، حيث بلغ حجم المبيعات فيهما أكثر من 11,5 ملايين جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية، استمرار فعاليات مبادرة "سند الخير" لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تخفيض تصل تتراوح ما بين 20% إلى 25% من خلال سيارتها المتنقلة والتي تنتشر بالمناطق الشعبية والقري الأكثر احتياجا مما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع الغذائية بالمحافظات، مشيرا إلى أنه تم توافر كميات كبيرة من اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة والدواجن لبيعها للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.

 

وزير التنمية المحلية 361 مليون جنيه حجم مبيعات المبادرة منذ انطلاقها بتخفيضات تترواح من 20 إلي 25 وانتشار في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا مبادرة سند الخير تواصل مسيرتها بالمحافظات لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين
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