جولة تفقدية لرئيس صرف إسكندرية لتفقد تمركزات السيارات استعدادا للأمطار

تفقد اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية مساء امس الاثنين، تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للتأكد من جاهزيتها بمناطق المنتزة أول وثان وشرق ووسط.

وأشار "نافع" انه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن محافظة الأسكندرية ستشهد اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق ١١ سبتمبر تقلبات جوية تتمثل في نشاط للرياح تصل سرعتها الى 40 -50 كم/ ساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة.

واعتبارا من مساء الاثنين تشهد المحافظة أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة و رعدية أحيانا.

ومن خلال آخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر ان تشهد محافظة الاسكندرية أمطارا خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

وأوضح "نافع" أنه فور ورود بيان هيئة الأرصاد الجوية تم ايقاف الأجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة بداية من الشنايش والمطابق حتي بيارات محطات الرفع والمعالجة،

وانتشار السيارات والبدالات بكافة المناطق الساخنة بمحافظة الإسكندرية.

ونبه على جميع العاملين بضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وأكد استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.