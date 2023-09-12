عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 24 مواطنا من الضفة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن هؤلاء المقتحمين نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية المتاخمة لمصلى باب الرحمة.

وتزامنت هذه الاقتحامات مع استمرار فرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول الشبان المقدسيين باحات المسجد الأقصى، وكذلك استمرار استفزازات المستوطنين داخل البلدة القديمة.

وفي سياق استمرار الانتهاكات الإسرائيلية؛ اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، 24 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة.. ففي بيت لحم، اعتقلت 11 مواطنا، كما اعتقلت من نابلس 4 أشخاص، منهم اثنان من مخيم العين أثناء مرورهما الليلة الماضية على حاجز "المربعة" غرب المدينة، ومواطن من بلدة عقربا، وآخر من بلدة بيت فوريك؛ بعد احتجازه قرب مستوطنة إيتمار.

وفي مدينة الخليل، اعتقلت القوات 4 مواطنين من قرية كرمة جنوب المدينة، كما اعتقلت من طولكرم 3 أشخاص، من الحي الجنوبي للمدينة.

أما في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من بلدة جبع جنوب جنين، من داخل محكمة سالم، أثناء حضور أحدهما جلسة محاكمة نجله.

