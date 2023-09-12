صندوق مكافحة الإدمان يكشف تفاصيل إطلاق أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس

كشف مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة الإدمان، تفاصيل إطلاق أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من المخدرات، قائلا إن الصندوق يعمل على أكثر من محور منهم الوقائي، وعلى مدار الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي تم إطلاق البرنامج الوقائي في المدارس، وتم تطبيقه في 4 آلاف مدرسة، والمستهدف العام الحالي تطبيقه في 8 آلاف مدرسة.

وأضاف المتحدث باسم صندوق مكافحة الإدمان، في مداخلة هاتفية مع فضائية “TEN”، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج يعتمد على المكون المرئي بعرض فيديوهات للطلاب توضح أضرار ومخاطر الإدمان وترفع الوعي لدى الطلاب مع تميزه بوجود فيديوهات توعوية خاصة بالمخدرات التخليقية والتي تعد الأخطر وتسبب الهلاوس السمعية والبصرية وتجعل المدمن يميل للعنف والجرائم، مشيرا إلى أن هناك أنشطة وورش حكي تطبق مع الأطفال من خلال ألعاب وربطها باضرار التعاطي والتدخين.

كما لفت المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى وجود العديد من المقرات لصندوق مكافحة الإدمان في الجامعات المختلفة، وتعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب والخاصة بخلقها حالة جيدة للنفسية أو تنشيط الذاكرة أو زيادة التحصيل الدراسي، وهي أبرز المفاهيم المنتشرة بين الشباب رغم خطأها.