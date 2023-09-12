مجلس الأمن الدولي يؤكد دعم عملية السلام الأممية في اليمن

أكد مجلس الأمن الدولي أهمية تحقيق تقدم ملموس في المباحثات الجارية المستمرة منذ ما يزيد عن عام بشأن إرساء عملية سلام في اليمن، تحت رعاية الأمم المتحدة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" اليوم الثلاثاء.

وأوضح أعضاء المجلس في ختام الجلسة المغلقة، التي عقدت، أمس الاثنين، بشأن اليمن: "من المهم تحقيق تقدم سريع وملموس في المباحثات الجارية بشأن السلام في البلاد".

وعبر أعضاء مجلس الأمن الدولي، في ملخص ألقاه السفير فريد خوجة، المندوب الدائم لألبانيا في الأمم المتحدة، رئيس المجلس لشهر سبتمبر الحالي، عن دعمهم الكامل لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، وعلى أساس المرجعيات المتفق عليها.

وشددوا على أهمية الحفاظ على الهدوء السائد بموجب سريان بنود الهدنة الأممية رغم انتهائها قبل حوالي عام، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين، وتأمين سلامة العاملين في المجال الإنساني.

فيما رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، بدعم السعودية وسلطنة عمان "المتواصل" لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن، كما جددوا تأكيدهم على "الحاجة الملحة لإجراء حوار يمني يمني ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".