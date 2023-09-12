انطلاق برنامج مشواري في 4 مراكز شباب بدمياط

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي مشواري لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب بمركز شباب السنانية إدارة دمياط، ضمن برامج إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، وذلك لتدريب النشء من سن 10 سنوات إلى 14 سنة لتمكين النشء من أجل مستقبل أفضل.

كما انطلقت اليوم الثلاثاء، فاعليات البرنامج التدريبي مشواري لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب بمركز شباب البصارطة، ضمن برامج إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، وذلك لتدريب النشء من سن 10 سنوات الي 14 سنة لتمكين النشء من أجل مستقبل أفضل.

وبدأت فاعليات البرنامج التدريبي مشواري لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب بمركز شباب شرمساح "إدارة الزرقا" بالتعاون مع إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، وذلك لتدريب النشء من سن 10 سنوات الي 14 سنه لتمكين النشء من أجل مستقبل أفضل.

كما انطلقت اليوم فاعليات البرنامج التدريبي مشواري لتنمية المهارات الحياتية للنشىء والشباب بمركز شباب العدلية ضمن برامج إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، وذلك لتدريب النشء من سن 10 سنوات الي 14 سنه لتمكين النشء من أجل مستقبل أفضل.

وتدور محاور البرنامج حول مجموعه من المهارات الحياتية « التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم ، تنمية المهارات الشخصية من خلال شرح نافذة جوهاري، مفهوم المرونة المعرفية وعقلية النمو، الذكاء العاطفي، إدارة الوقت، مهارات التعامل مع الآخرين التواصل، طرق الإقناع والتأثير، مهارات العرض والتقديم، التفكير الإبداعي بطريقة اسكامبر، وأسلوب العصف الذهني، وأخيرا مرحلة الجاهزية للعمل، من خلال شرح طرق البحث عن وظيفة، وكيفية كتابة الـC.V، وكيفية اجتياز مقابلة العمل، وكيفية إعداد خطة عمل لمشروع صغير، مما يساعد علي تنمية مهارات الشباب و النشء بصورة فعالة وعلى تمكينهم وإعدادهم لسوق العمل.