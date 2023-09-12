بالفيديو.. آثار إعصار دانيال يخلف الآلاف من القتلى والمفقودين

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو اليوم الثلاثاء، لآثار الدمار الذي نتج عن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي سببها إعصار دانيال في ليبيا.

ويظهر الفيديو حجم الدمار والضرر الذي تسبب فيه الإعصار في المنطقة المنكوبة سيولا وحلية عارمة ومباني منهارة وأحياء بأكملها غارقة تحت المياه.

وقال المتحدث باسم حكومة الشرق أحمد المسماري، مساء أمس الاثنين، إن الإعصار تسبب في انهيار سدين في جنوب درنة أدى إلى انتشار كميات كبيرة من مياه الفيضانات أدت إلى جرف أحياء كاملة إلى البحر.

وأضاف وزير الصحة الليبي، في الحكومة المكلفة من قبل البرلمان في طبرق بشرق البلاد، عثمان عبدالجليل، في تصريحات إعلامية إن الوفيات قد تجاوزت ألفي قتيل أغلبهم في مدينة درنة.