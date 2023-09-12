اليابان: نتابع زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا

أعلن يوشيماسا هاياشي وزير الخارجية الياباني، أن بلاده تواصل جمع وتحليل المعلومات الخاصة بزيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى روسيا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال وزير الخارجية الياباني ردا على طلب صحفي للتعليق على زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا لبحث التعاون العسكري، خلال مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بالجانب الذي أشرت إليه، فإننا نواصل جمع المعلومات وتحليلها بدرجة عالية من الاهتمام. أما بالنسبة لتفاصيل أو نتائج القمة بين زعيمي كوريا الشمالية وروسيا، فنحن كحكومة يابانية لسنا في وضع يسمح لنا بإعطاء أي إجابة في هذا الشأن. وبالرغم من ذلك، فإن أي نقل للأسلحة من كوريا الشمالية يتعارض مع أحكام قرارات مجلس الأمن الدولي، ونعتزم متابعة التطورات عن كثب لمعرفة ما إذا كانت هناك أي انتهاكات في هذا المجال".

وصرح أمين الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، في وقت سابق من هذا اليوم، إن بلاده "تتابع الوضع بقلق، بما في ذلك تأثيره المحتمل" على الوضع في أوكرانيا.

ووصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على متن قطاره المدرع الخاص إلى روسيا، صباح اليوم الثلاثاء، عبر جسر فوق نهر رازدولنايا في إقليم بريموريه.