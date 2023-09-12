بالفيديو.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح والأتربة وفرص سقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بمجرد دخول المنخفض على الأراضي المصرية، أدى أمس إلى وجود فرص سقوط أمطار على محافظة مطروح، ونشاط للرياح مثير للرمال والأتربة، ومن المتوقع أن يستمر اليوم، نتيجة منخفض جوي على شمال البلاد.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أنه سيكون هناك نشاط للرياح اليوم سرعاته ما بين ال30 إلى 35 كم على الساعة، ويكون مثير لبعض الرمال والأتربة، خاصة فى جنوب القاهرة أو بعض المناطق منها، لافتة إلى أن تلك الرياح من الممكن أن تؤدي لاتخفاض الرؤية الأفقية، خاصة الأماكن المكشوفة فى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وبعض الأماكن من شمال محافظة البحر الأحمر، ناصحة بارتداء الكمامات لمرضى الحساسية.

وتابعت، أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار، تكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، تمتد إلى خفيفة فى بعض الأماكن من محافظات جنوب الوجه البحري، وقد تصل فترة المساء بمناطق من القاهرة الكبرى، ولكنها غير مؤثرة على أى أعمال يومية.

وأردفت، أن اليوم سيشهد انخفاضا فى درجات الحرارة بمعظم أنحاء الجمهورية، قائلة: "درجات الحرارة بدأت بالعودة إلى معدلاتها الطبيعية، خاصة فى المناطق الشمالية، وتصل إلى 33 درجة على القاهرة الكبرى".