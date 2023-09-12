روسيا: لدينا علاقات ودية مع الصين تساعد لتعزيز التعاون الثنائي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن "لديه علاقات شخصية وتجارية ودية مع نظيره الصيني شي جين بينج لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين".

وأوضح بوتين، خلال اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانج قوه تشينج على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "لقد كان من دواعي سروري أن أستضيف هنا الرئيس الصيني، وأرجو أن تنقل أطيب تحياتي له"، مشيرا إلى أن العلاقات الودية التجارية والشخصية مما لا شك فيه أنها تساعد على تعزيز العلاقات الثنائية والعلاقات العابرة للحدود الوطنية بين روسيا والصين".

وفي سياق آخر، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن اجتماعا بين الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد يعقد في أقصى شرق روسيا.

وأضاف بيسكوف - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه لم يتم تحديد بعد موقع إجراء المحادثات، قائلا إن "المحادثات ستعقد بين الوفدين بشكل فردي يليها اجتماع رسمي"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد مؤتمر صحفي قيد الإعداد بين الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي".

