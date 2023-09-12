الدفاع الأوكرانية: فحص 470 ألف هكتار من الأراضي الزراعية ضمن جهود إزالة الألغام

ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر فحص نحو 470 ألف هكتار وفقًا لخطة إزالة الألغام من الأراضي الزراعية في المناطق المحررة من الروس وفي بعض المناطق الأخرى.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن الوزارة في بيان لها إن الأراضي المقرر فحصها في كييف وتشرنيهيف وسومي وتشيركاسي ودنيبروبتروفسك وزابوريجيا وميكوليف وخيرسون وخاركيف.

وجاء في البيان أن أكثر من 1000 متخصص و17 آلة ميكانيكية لإزالة الألغام من القوات المسلحة الأوكرانية وخدمة النقل الخاصة الحكومية وخدمة الطوارئ الحكومية والحرس الوطني والشرطة الوطنية ومشغلي مكافحة الألغام تشارك في إنجاز هذه المهمة.

ووفقا للتقرير، تم فحص ما يقرب من 188600 هكتار من الأراضي الزراعية حتى الآن، منها 124017 هكتارا بحاجة إلى تطهير الألغام، وكجزء من الاستجابة العملياتية، تم بالفعل تطهير 76.223 هكتار، ويتطلب أكثر من 7.800 هكتار تدابير إنسانية لإزالة الألغام، والتي ينفذها العاملون في مجال مكافحة الألغام.

وحتى 4 سبتمبر الجاري، تم تطهير حوالي 68310 هكتارات من الأراضي الزراعية من المتفجرات في منطقة خيرسون، و49 هكتارًا في منطقة خاركيف، و8417 هكتارًا في منطقة ميكولايف، و947 هكتارًا في منطقة كييف، و95 هكتارًا في منطقة تشيرنيهيف.

ودعت النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو في وقت سابق الدبلوماسيين إلى مساعدة أوكرانيا في تحقيق هدفها الطموح المتمثل في إزالة 80% من الأراضي التي يحتمل أن تكون ملوثة بالألغام في غضون 10 سنوات.

وفي سياق آخر، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك بأن القوات الروسية قصفت مناطق نيكوبول ومرهانيتس وفيليكا ميخائيليفكا في منطقة دنيبروبتروفسك.

وأضاف أن الروس هاجموا نيكوبول الليلة الماضية وقصفوا مارهانيتس بالمدفعية الثقيلة، موضحا أن أضرارا لحقت بسبعة منازل متفرقة، فضلًا عن مبان منزلية ومحلات تجارية، وأصيبت 3 خطوط أنابيب غاز و3 خطوط نقل كهرباء بشكل خطير.

وفي الوقت نفسه، ضرب الروس هذا الصباح مجتمع فيليكا ميخائيليفكا في منطقة سينيلنيكوف وتضرر خط نقل الطاقة، وبحسب البيانات الأولية، لم يصب المدنيون بأذى.

