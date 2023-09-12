الزعيم الكوري الشمالي يصل إلى روسيا

وصل القطار المدرع الخاص بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذي غادر بيونج يانج عصر أمس الأول الأحد، إلى روسيا عبر جسر فوق نهر رازدولنايا في إقليم بريموريه.

ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) الفضائية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن ممثل إدارة قرية خاسان الحدودية في جنوب الإقليم الروسي.

وكان المكتب الصحفي للكرملين قد أعلن في وقت سابق أمس الاثنين، أن كيم جونج أون سيزور روسيا بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام القريبة.

وتعد الزيارة أول زيارة خارجية للزعيم الكوري الشمالي منذ 4 سنوات، ولم يتم الكشف عن جدوله رسميا لاعتبارات أمنية، كما لم يكشف عن المواضيع التي من المقرر أن يبحثها مع الرئيس الروسي.

وكانت زيارة كيم جونج أون الماضية لروسيا في أبريل 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في هانوي بفيتنام.

ومن جانبه، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، أن بلاده مستعدة لإبلاغ كوريا الجنوبية بنتائج زيارة زعيم الشطر الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا في حال تلقي طلب بذلك من سول.

ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) نقلا عن رودينكو على هامش منتدى الشرق الاقتصادي 2023 المنعقد بمدينة فلاديفوستوك.

وقال "اتصالاتنا مع كوريا الجنوبية لا تزال مستمرة، بالرغم من أن (سول)، انضمت إلى العقوبات لكنها تبقى شريكا تجاريا لنا، حيث لدينا مصالح مشتركة من وجهة نظر استقرار الوضع في شمال شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية".

وعلى صعيد آخر، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، معلقا على التحذير الأمريكي لكوريا الشمالية من مغبة تزويد روسيا بالسلاح "إن ما يهم الدولتين هو مصالحهما وليس تحذيرات واشنطن".

وأشار بيسكوف إلى أن المباحثات بين وفدي روسيا وكوريا الشمالية ستجرى في الأيام القريبة المقبلة، وسيتم عقد لقاءات منفردة بين الزعيمين وعشاء رسمي على شرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

