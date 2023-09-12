الأخبار المتوقعة ليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023

تقدم “البوابة نيوز” أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023.

القاهرة.. تنطلق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المنتدى، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.

بيروت.. يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة، في الساعة الحادية عشرة صباحا، لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية لعام 2024.

نيويورك.. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مهما تحت بند "تهديدات للسلم والأمن"، وذلك بناء على طلب مندوب روسيا الدائم لدى المجلس، ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة مناقشة بند واحد فقط وفق المطلب الروسي، وهو توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، والعوامل الأخرى المعرقلة لحل الأزمة في أوكرانيا والأقاليم المحيطة بها.

موسكو.. يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، المنعقد بمدينة فلاديفوستوك الروسية.

القاهرة.. تعرض مسرحية "سجن اختياري" على خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة، في الساعة السابعة مساء، لفريق كومبارس المسرحي، في العرض الأول، ولمدة ثلاث ليال.

الإسكندرية.. يستضيف مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية، في الساعة السادسة مساء، أمسية "طريق متسع لشخص وحيد"، بالحضور الفعلي وعبر تطبيق "ويبكس" على الإنترنت (أونلاين)، وذلك بقاعة الأوديتوريوم.

القاهرة.. يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره منتخب تونس، في الساعة الثامنة مساء، باستاد الدفاع الجوي.