روسيا.. طائرة ركاب تهبط اضطراريًا في أرض مفتوحة

هبطت طائرة ركاب على أرض مفتوحة قرب إحدى قرى مقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن أطلقت إشارة استغاثة، وفقا للطوارئ المحلية، ووفق المعطيات الأولية تم الهبوط بسلام، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال حاكم نوفوسيبيرسك أندريه ترافنيكوف أنه، حسب المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة التابعة لشركة "أورالسكيه أفيالينيي" (خطوط أورال الجوية) نحو 170 شخصًا، بينهم 23 طفلًا، ولم يصب أحد بأذى أثناء الهبوط.

وذكرت الطوارئ أنه تم إجلاء جميع ركاب الطائرة، ويخضعون حاليًا لفحص طبي.